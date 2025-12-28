هم‌زمان با پرتاب سه ماهواره بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه دوم «کوثر» به مدار نزدیک زمین، مردم استان سمنان این دستاورد را زمینه‌ساز تقویت امید و انگیزه بخصوص در میان نسل جوان و آینده‌ساز ایران می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سه ماهواره بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه دوم «کوثر»، امروز (یکشنبه ۷ دی‌ماه)، با استفاده از ماهواره‌بر سایوز از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به فضا پرتاب می‌شوند؛ مأموریتی که در چارچوب برنامه توسعه کاربرد‌های فضایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هدف تقویت خدمات سنجش از دور و توسعه کاربرد‌های داده‌محور اجرا خواهد شد.

این پرتاب که در مدار نزدیک زمین و در ارتفاع حدود ۵۰۰ کیلومتری انجام می‌شود، یکی از مهم‌ترین رویداد‌های فضایی کشور به شمار می‌رود و امکان بهره‌برداری هم‌زمان از چند ماهواره بومی را در حوزه‌های متنوع خدماتی، زیرساختی و مدیریتی فراهم می‌کند.