به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حمید شرفی روز شنبه در کرسی آزاداندیشی با موضوع «شورای شهر؛ انتخاب آگاهانه یا تکرار تجربه‌های ناکام؟!» با حضور اعضای شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه رازی با اشاره به جایگاه شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ساختار حکمرانی محلی، انتخابات این نهاد‌ها را بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند ترمیم و بهسازی مدیریت شهری و روستایی عنوان کرد و گفت: تصمیم‌ها و عملکرد شورا‌ها آثار مستقیم و ملموسی بر کیفیت زندگی مردم دارد و از این رو، نمی‌توان نسبت به این انتخابات نگاه حداقلی داشت.

وی با تشریح نقش نظارتی حاکمیت در حوزه شورا‌ها افزود: استانداری کرمانشاه و دیگر دستگاه‌های نظارتی از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای نظارت، هدایت و اصلاح امور در مدیریت شهری و روستایی استفاده کرده‌اند و در مواردی که تخلفات یا ناکارآمدی‌ها استمرار داشته، حتی به انحلال برخی شورا‌ها اقدام شده است که این امر نشان‌دهنده حساسیت نظام اداری نسبت به سلامت و کارآمدی این نهادهاست.

مدیرکل دفتر امور سیاسی استانداری کرمانشاه با تأکید بر نقش مردم در تکمیل این فرآیند تصریح کرد: مرحله بعدی اصلاح و ارتقای مدیریت محلی بر عهده شهروندان است و مردم باید با مرور تجربه‌های دوره‌های گذشته شوراها، نقاط قوت و ضعف آنها را به‌درستی ارزیابی کرده و بر اساس این آگاهی، مسیر آینده را انتخاب کنند.

شرفی در ادامه، نقش دانشگاه و جامعه دانشجویی را در ارتقای انتخاب آگاهانه مهم و اثرگذار دانست و گفت: دانشجویان به‌عنوان قشر آگاه و تحلیل‌گر جامعه، می‌توانند با تبیین پیامد‌های هر نوع انتخاب و افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به اهمیت شوراها، زمینه‌ساز انتخاب‌های درست در جامعه شوند.

وی «مطالعه»، «تحلیل تجربه‌های گذشته» و «تضارب آرا در فضای دانشگاه» را از الزامات اثرگذاری دانشجویان برشمرد و افزود: تضارب آرا موجب پختگی اندیشه‌ها و تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌شود و دانشجویان می‌توانند در این فرآیند نقش واسط میان تجربه‌های گذشته و انتخاب‌های آینده جامعه را ایفا کنند.

این مقام مسئول با هشدار نسبت به پیامد‌های بی‌تفاوتی اقشار آگاه جامعه خاطرنشان کرد: فاصله گرفتن گروه‌های دغدغه‌مند از مشارکت اجتماعی و انتخاباتی، خلأیی جدی در اداره صحیح امور ایجاد می‌کند که جبران آن هزینه‌بر خواهد بود و صدمه اصلی را مردم می‌بینند.

شرفی با تأکید بر اینکه انتخابات شورا‌های اسلامی صرفاً به رأی دادن محدود نمی‌شود، گفت: انتخابات شورا‌ها یک کنش اجتماعی و سیاسی مستمر است که آثار آن در تمامی ابعاد زندگی شهری و روستایی نمایان می‌شود و از این رو، حضور آگاهانه و مسئولانه در این فرآیند، ضرورتی اجتماعی و ملی به شمار می‌رود.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا همزمان با سراسر کشور یازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.