بر اساس آمار سازمان بنادر و دریانوردی، در آبان‌ ۱۴۰۴ تخلیه و بارگیری کالای اساسی در مقایسه با آبان‌ سال گذشته ۱۲.۴ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق آمار رسمی سازمان بنادر و دریانوردی طی آبان‌ماه امسال تخلیه و بارگیری کالای اساسی در بنادر کشور ۱۲.۴ درصد رشد داشته و از ۲ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۹۷۶ تن آبان‌ماه سال قبل به ۲ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۵۱۴ تن رسیده است.

تخلیه و بارگیری کالای فلزی، کالای ساختمانی، ماشین‌آلات، کود شیمیایی و منسوجات چرم به ترتیب رشد منفی ۳.۶ درصد، رشد ۲۲.۴، رشد ۱۵.۳، رشد منفی ۱۲.۷ و رشد منفی ۳ درصدی داشته است.

در بخش خرده‌بار و متفرقه رشد ۲۲۵.۵ درصدی ثبت شده است. در بخش کالای کانتینری نیز رشد تخلیه و بارگیری با ۱۴.۹ درصد روی داده است. در بخش فرآورده‌های نفتی، تخلیه و بارگیری رشد منفی ۲۵.۵ درصدی را در مقایسه با آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ داشته است.

در مجموع ۱۳ میلیون و ۸۶۴ هزار و ۸۳۴ تن انواع کالای اساسی در بنادر شمالی و جنوبی کشور تخلیه و بارگیری شده که ۱.۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.