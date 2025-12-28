به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمید خدری افزود: ال پی جی یکی از مهمترین محصولات تولیدی پالایشگاه فجرجم است که از طریق تانکر‌های مخصوص به مقاصد مورد نظر حمل می‌شود.

وی با اشاره به میزان تولید گاز شیرین به عنوان اصلی‌ترین محصول شرکت پالایش گازفجرجم اظهار داشت: میزان گاز تصفیه شده این شرکت در ۹ ماه نخست امسال ۱۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون متر مکعب بوده‌است که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

خدری افزود: این آمار حکایت از آن دارد که این شرکت در ۹ ماهه نخست امسال، نه تنها به تعهدات تکلیفی خود عمل کرده‌است بلکه فراتر از آن نیز شیرین سازی گاز داشته‌است.

مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم، میزان تولید میعانات گازی این شرکت در سال ۱۴۰۴ را بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه اعلام‌کرد.