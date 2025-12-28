به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: از صبح سه‌شنبه تا شب چهارشنبه (۹ تا ۱۰ دی)، در دریای عمان افزایش بیشینه سرعت وزش باد تا حدود ۲۴ تا ۳۴ نات و افزایش ارتفاع موج به حدود ۲ تا ۲.۵ متر و گاهی تا ۳ متر در برخی ساعات رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

محسن حیدری توصیه کرد: از شنا، تفریحات دریایی، فعالیت‌های شیلاتی و تردد‌های دریایی، به‌ویژه با شناور‌های سبک و نیمه سنگین خودداری شود، همچنین فعالان دریایی تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.