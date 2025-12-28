به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، شهردار بیرجند با اشاره به اقدامات شاخص حوزه حمل‌ونقل عمومی در دوره ششم مدیریت شهری، گفت: ۱۱ دستگاه اتوبوس جدید با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال و ۵ دستگاه اتوبوس بازسازی‌شده با هزینه‌کرد ۲۲۰ میلیارد ریال به‌زودی به ناوگان شهر اضافه خواهد شد.

بهترین افزود: همچنین پیگیری و جذب ۷۰۰ میلیارد ریال از محل اوراق مشارکت برای خرید اتوبوس‌های جدید، تعمیر و نوسازی ۳۸ دستگاه اتوبوس با هدف افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی اقتصادی، سرویس‌دهی ناوگان اتوبوسرانی به دانشجویان، نوسازی ۱۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده و بازسازی بیش از ۵۰ ایستگاه اتوبوس از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه به شمار می‌رود.

وی گفت: حمل‌ونقل عمومی، یکی از ارکان اصلی تسهیل تردد، کاهش ترافیک، ارتقای سلامت شهروندان و افزایش پویایی شهری است و تمام تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که شهروندان در تمامی نقاط شهر، بدون تبعیض از خدمات حمل‌ونقل عمومی بهره‌مند شوند؛ در همین راستا، این مژده را به شهروندان می‌دهیم که مسیر نوسازی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی با قدرت و جدیت ادامه خواهد داشت.