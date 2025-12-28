پخش زنده
آتشسوزی کارگاه شارژ کپسول گازمایع مهار در اصفهان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت:بامداد امروز در پی تماس یکی از شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر حریق کارگاه ۲۰۰ متری شارژ کپسولهای گاز مایع واقع در جاده حبیبآباد، نیروهای عملیاتی از پنج ایستگاه آتشنشانی به همراه تیم پشتیبانی دولتآباد به محل حادثه اعزام شدند.
مجتبی دهقانی افزود: با توجه به نوع کاربری این کارگاه و وجود تعداد زیادی کپسول گاز، شرایط با خطر بسیار بالا و مستعد انفجارهای پیدرپی بود، و آتشنشانان کپسولهای گاز درگیر حریق را به خارج از کارگاه منتقل کردند.
وی گفت: در این عملیات، علاوه بر مهار کامل آتشسوزی و ایمنسازی محیط، یک خودروی پارکشده در کارگاه مجاور نیز به همت آتشنشانان به بیرون منتقل و از گسترش آتش به اطراف جلوگیری شد.
مجتبی دهقانی با بیان اینکه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت، افزود: علت این حادثه در دست بررسی است.