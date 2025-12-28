به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در سومین روز فعالیت سامانه بارشی در استان، بارش باران، برف، تگرگ و رعد و برق شهر‌های مختلف استان را فرا گرفت و موجب خوشحالی مردم و کشاورزان شد.

مدیر کل هواشناسی خوزستان با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته باران در لالی ۱۷.۵، ایذه ۱۴.۹، دهدز ۱۴.۲، مسجد سلیمان ۱۳.۷ و رامهرمز ۱۰.۱ میلی متر بارید، ادامه داد: این میزان در شهر‌های گتوند ۸.۶، ایستگاه کشاورزی اهواز ۵.۸، حسینیه اندیمشک ۵.۳، دزفول ۴.۳، شوشتر ۳.۷، اهواز ۳، شوش ۲.۶، هندیجان و ماهشهر ۱، بهبهان ۰.۹، شادگان ۰.۸، امیدیه ۰.۶، آغاجاری ۰.۴، بستان و آبادان ۰.۱ میلی متر ثبت شد.

محمد سبزه زاری افزود: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی، بارش باران تا اواسط هفته جاری در استان فعال خواهد بود.