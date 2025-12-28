معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گفت: سه اثر طبیعی استان در فهرست میراث ملی کشور ثبت شد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما حمیدرضا حیدری اظهار کرد: در جلسه شورای عالی ملی ثبت آثار میراث طبیعی، سه پرونده پیشنهادی میراث طبیعی استان برای ثبت در فهرست آثار ملی ایران طرح و پس از بررسی‌های کارشناسی مورد تصویب قرار گرفت.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان اضافه کرد: این آثار شامل سراب گنبد کبود در روستای گنبد کبود، سراب دو روزنه در روستای ورازانه شهرستان نهاوند و آبشار علی آباد دمق از توابع بخش جوکار شهرستان ملایر است.

او ادامه داد: موارد اعلامی فوق پس از طی تشریفات فرایند اداری با تایید معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ خواهد شد.

حیدری تصریح کرد: ثبت ملی آثار طبیعی، گامی مهم در راستای شناسایی، حفاظت و صیانت از ظرفیت‌های کم نظیر طبیعی کشور به شمار می‌رود و نقش مؤثری در جلوگیری از تخریب، دخل و تصرف‌های غیرمجاز و تهدیدات محیطی دارد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: قرار گرفتن این آثار در فهرست میراث ملی، علاوه بر ایجاد پشتوانه قانونی برای حفاظت از آنها، موجب افزایش حساسیت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی نسبت به ارزش‌های طبیعی و زیست محیطی این عرصه‌ها می‌شود.