به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جهرم، تهران، سنندج، اصفهان و آمل میزبان ۵ دیدار هفته چهاردهم رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور هستند که دوشنبه (۸ دی) برگزار می‌شوند.

در این روز از مسابقات، گلنور که هفته گذشته مازندران را با شکست، ترک کرد میزبان دیگر نماینده خطه شمال یعنی شهرداری گرگان است. دیدار دو تیم در دور رفت با برتری گرگانی‌ها تمام شد، آنها میخواهند با تکرار آن برد، موقعیت امروز خود در صدر جدول رده بندی را مستحکم‌تر کنند، اما میزبان شان هم بی انگیزه از جبران شکست دور رفت و بهبود موقعیت در میانه جدول با استفاده از امتیاز میزبانی این بازی نیست.

کاله بعد از برد خانگی هفته قبل، دیدار این هفته خود را هم در حضور تماشاگرانش و برابر طبیعت برگزار می‌کند. پیروزی تاثیر متفاوت در موقعیت دو تیم خواهد داشت طوریکه کاله می‌داند با دستیابی به آن می‌تواند امیدوار به صعود از جایگاه سوم شود، اما طبیعت امیدی به ارتقا جایگاه چهارمی بعد از این دیدار ندارد حتی اگر قاطعانه‌ترین برد را کسب کند با این احال قطعا دو تیم انگیزه‌های یکسانی برای کسب دو امتیاز کامل بازی دارند.

در هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال و در تهران، دو تیم استقلال و نفت هم برابر هم صف آرایی می‌کنند. استقلال بعد از شکست نزدیک هفته قبل برابر شهرداری گرگان، مترصد استفاده از هر فرصتی است تا فاصله نزدیک خود با این تیم را حفظ کند و حتی از آن سبقت بگیرد، آبی پوشان قطعا از همین فردا و تکرار برد دور رفت به دنبال ایجاد این فرصت سازی هستند اگرچه آبادانی‌ها هم با برد قاطع برابر نفت زاگرس و جبران شکست دور رفت شان، نشان دادند دور از انگیزه‌های برد و جبران نیستند.

پاس که هفته گذشته در اصفهان مغلوب رعد پدافند هوایی شد در این هفته میزبان پترونوین است به این امید که برخلاف بازی دور رفت، برنده رقابت با این تیم شود. مهگل البرز هم بعد از یک هفته استراحت به جهرم سفر کرده تا دوازدهمین دیدار فصلش را برابر نفت زاگرس برگزار کند.

در این هفته از مسابقات تیم رعد پدافند هوایی با قرعه استراحت رو‌به‌رو است.

برنامه دیدار‌های هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

دوشنبه ۸ دی

نفت زاگرس جنوبی جهرم - مهگل البرز (ساعت ۱۵ - سالن فرجام جهرم)

استقلال تهران - پالایش نفت آبادان (ساعت ۱۶ - سالن محمود مشحون تهران)

پاس کردستان - پترونوین ماهشهر (ساعت ۱۶:۳۰ - سالن ۲۲ گولان سنندج)

گلنور اصفهان - شهرداری گرگان (ساعت ۱۷ - سالن مخابرات اصفهان)

کاله مازندران - طبیعت اسلامشهر (ساعت ۱۷:۳۰ - سالن پیامبر اعظم آمل)