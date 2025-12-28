پخش زنده
بهسازی ۸۵ هزار متر مربع از معابر بافت فرسوده در شهرهای شهرستان بروجن آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: ۵۳۱ تن قیر رایگان برای بهسازی معابر بافت فرسوده شهرهای شهرستان بروجن تخصیص یافت.
حسینی افزود: این مقدار قیر برای ساماندهی و بهسازی معابر داخل محدوده بافت فرسوده شهرهای بروجن، فرادنبه، نقنه، بلداجی و گندمان با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال است.
وی از اجرای طرحهای بازآفرینی شهری و بهسازی معابر در بافتهای فرسوده استان خبر داد.