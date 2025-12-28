به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ رئیس اداره منابع آب سلسله گفت:در قالب اجرای برنامه‌های طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب با هماهنگی قضایی،چهار حلقه چاه غیرمجاز در روستای علم آباد گرگی این شهرستان مهر و موم شد

‌ ذبیح اله جودکی افزود:این چاهها سالانه ۱۵هزار مترمکعب آب از آبخوان منطقه برداشت می‌کردند.که علاوه بر خسارت به سفره‌های آب زیرزمینی، باعث کاهش آبدهی چشمه‌های محلی شده بود.

رئیس اداره منابع آب شهرستان سلسله همچنین از شناسایی تعداد دیگری چاه غیرمجاز در این منطقه خبر داد و افزود: پس از تکمیل مراحل قانونی و قضایی، این چاه‌ها پُر خواهند شد.

