به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بسته ۱۲۰ ثانیه امروز به خبر‌های زیر پرداخته شده است:

تشدید برخورد با محتکران و نظارت بر بازار

انتخاب اعضای هئیت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی در قم

بسته‌های تشویقی پرداخت عوارض ساختمانی، شغلی و نوسازی شهرداری

پویش پویش ملی پیام امید ما از فضا به مناسبت پرتاب سه ماهواره ایرانی

ثبت نام پنجاه هزار نفر برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف

ویزیت رایگان پزشکان گروه جهادی سفیران سلامت زندانیان زندان مرکزی

جشنواره استعداد یابی ویژه نوجوانان علاقه‌مندان به رشته تیراندازی