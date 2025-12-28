حسین بهشتی و نگار ملامددخانی به‌عنوان سرمربیان تیم‌های ملی پومسه مردان و بانوان انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ جلسه کمیته فنی فدراسیون تکواندو در بخش پومسه، با هدف انتخاب سرمربیان تیم‌های ملی پومسه مردان و بانوان به منظور (حضور در مسابقات آسیایی مغولستان در خرداد سال آینده)، تشکیل شد.

در این نشست، پس از بررسی عملکرد تیم‌ها و مربیان، حسین بهشتی به عنوان سرمربی تیم ملی پومسه مردان و نگار ملامددخانی به عنوان سرمربی تیم بانوان انتخاب و معرفی شدند.

همچنین مقرر شد، مسابقات انتخابی تیم‌های ملی در نیمه دوم فروردین ۱۴۰۵ برگزار شود.