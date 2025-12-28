به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، این دوره از مسابقات که به میزبانی دانشگاه دامغان و با حضور ۲۱ تیم از دانشگاه های منطقه ۹ برگزار شد، که در نهایت کاروان ورزشی دختران دانشگاه سمنان توانست با تصاحب ۴ مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز، مقتدرانه بر سکوی نخست مسابقات بایستد.



با این مدال ها تیم دانشگاه سمنان ب سهمیه حضور در هفدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور را به دست آورد .