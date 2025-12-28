به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری، افزود: در رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه تبعیض قائل نمی‌شویم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، به مناسبت سالروز تاسیس دفاتر اسناد رسمی، روند رتبه بندی دفاتر جدید و قدیم، را تبیین کرد. و افزود: تا سال ۱۴۰۱ قریب به ۹۰۰۰ دفتر داشتیم ولی از آن سال تا به حال، یعنی در کمتر از ۴ سال، ۴۵۰۰ دفترخانه به آن دفاتر اضافه شد. یعنی بیش از ۵۰ درصد رشد تاسیس دفاتر را داشتیم.

خندانی گفت: برای اساس نیازسنجی های انجام شده به این نتیجه رسیدند که باید سرانه دفاتر به ازای اشخاص افزایش یابد؛ اما این‌ روند موجب جذب بی رویه سردفتران شده است که خود منجر به بروز مشکلاتی شده است و این مستلزم اصلاح قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار است چرا که در اثر این قانون با سردفترانی مواجه می شویم که بدهی های کلان دارد یا خدای ناکرده منجر به تخلفات سردفتران و آسیب مردم و جامعه می شود اگر چه عمده تخلفات به دلیل سهو قلم و سامانه اتفاق میافتد.

وی افزود: مرحله آزمون اختبار و کارآموزی، یکی از نیازمندی های ضروری برای آغاز به کار در دفاتر اسناد رسمی است و تحصيلات اکادمیک دانشگاهی، به هیچ وجه برای تعیین صلاحیت ها و توانمندی ها کافی نیست.