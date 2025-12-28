به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش با اشاره به اعمال محدودیت های دریایی در بنادر کیش، چارک و آفتاب، اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی وزش باد‌های شرقی، افزایش ارتفاع موج و متلاطم شدن دریا، محدودیت‌های تردد برای شناورها در روز دوشنبه ۸ دی در نظر گرفته شده است.

تردد شناور‌های مسافری از بندر چارک از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۳ و تردد شناورهای حمل خودرو از کیش و از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و تردد شناور‌های حمل خودرو از بنادر چارک و آفتاب از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ بلامانع است.

تردد قایق‌ها و لنج‌های صیادی ممنوع است.

با توجه به افزایش ارتفاع موج و شرایط نامساعد دریا، به ساکنان، فعالان دریایی و گردشگران توصیه شده از انجام هرگونه فعالیت دریایی در این مدت خودداری کنند و توصیه‌های ایمنی را برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در نظر بگیرند.

ساکنان، گردشگران و فعالان حوزه دریایی می‌توانند برای اطلاع از وضعیت مسیر‌های مجاز دریایی با شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۲۹۲ تماس بگیرند.

شماره‌های ۰۷۶۲۵۷۷ غرب هرمزگان و ۰۷۶۲۴۸۸ کیش برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به شرایط جوی و تردد شناورها، پاسخگوی تماس‌ها خواهند بود.