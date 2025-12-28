پخش زنده
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی برنامههای بزرگداشت یوم الله نهم دی در استان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، حجتالاسلام مشرفی، از برگزاری مراسمهای بزرگداشت یومالله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با شعار محوری «حماسه ۹ دی؛ تجلی انسجام ملی» در سراسر شهرستانهای استان خبر داد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت:مراسم محوری بزرگداشت یوم الله نهم دی در مرکز استان همزمان با اجلاسیه شهدای حقوقدان خراسان جنوبی، دوشنبه هشتم دی ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۰۰ در حسینیه جماران بیرجند با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان استان برگزار میشود.
وی افزود: در این مراسم، دکتر سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسجمهور شهید آیتالله رئیسی سخنرانی خواهد کرد.
حجتالاسلام مشرفی،با اشاره به حضور پرشور مردم در این مراسمها گفت: یومالله نهم دی یادآور بصیرت و ولایتمداری ملت ایران و نشانه انسجام ملی در برابر فتنه دشمنان است.
وی افزود: آیین بزرگداشت یوم الله نهم دی در شهرستانهای استان نیز در روزهای هشتم تا دهم دیماه به شرح زیر برگزار خواهد شد:
در طبس مراسم روز هشتم دی ساعت ۱۰ صبح در هیئت ابوالفضلی برگزار میشود و در سرایان نیز همان روز مردم ساعت ۱۷:۳۰ در مسجد جامع گردهم میآیند.
حجت الاسلام مشرفی گفت: در روز نهم دی، مراسم خوسف در محل مسجد باقرالعلوم (ع) ساعت ۱۷:۳۰، عشقآباد در مسجد صاحبالزمان (عج)، ساعت ۱۷:۳۰، درمیان در مسجد محمد رسولالله (ص) ساعت ۸:۳۰ صبح، قاین در محل حسینیه حاج قاسم سلیمانی ساعت ۹ صبح، سربیشه در محل مهدیه ساعت ۹:۳۰ صبح، بشرویه در مسجد جامع ساعت ۱۷:۳۰ و نهبندان در فاطمیه شهدای گمنام ساعت ۱۷:۳۰ برپا خواهد شد.
حجت الاسلام مشرفی گفت: این مراسم در شهرستان زیرکوه روز دهم دیماه ساعت ۹:۳۰ صبح در مصلی نماز جمعه برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: در شهرستان فردوس این مراسم به صورت راهپیمایی از میدان انقلاب بهسمت مسجد حجت بن الحسن (عج) روز نهم دی از ساعت ۹:۳۰ صبح برگزار خواهد شد.
وی تاکید کرد: با توجه به اطلاع رسانی قبلی، دومین مراسم بزرگداشت حماسه ماندگار یومالله نهم دی در بیرجند که قرار بود چهارشنبه دهم دی ماه در محل مسجد باقرالعلوم (علیه السلام) بیرجند برگزار شود، به دلیل تغییر در برنامههای سخنران محترم جناب آقای دکتر اسماعیلی، به هفته مقاومت موکول شده است.