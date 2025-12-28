سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه، کشت گیاهان دارویی در استان با ۱۴۲ درصد افزایش به هشت هزار و ۷۶۵ هکتار رسید.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جواد همدمیان گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه، کشت گیاهان دارویی در استان با ۱۴۲ درصد افزایش به هشت هزار و ۷۶۵ هکتار رسید که این اقدام می‌تواند زمینه اشتغالِ بیش از ۱۲ هزار نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم کند.

وی افزود: برای سرمایه‌گذاری در بخش گیاهان دارویی از جمله فراوری مواد خام، بسته‌بندی، خشک‌کن، اسانس‌گیری و تولید عرقیجات، حدود ۹۵ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

وی ادامه داد: در قالب جهش تولید در دیم‌زار‌ها امکانات خوبی برای کشت گیاهان دارویی در نظر گرفته شده که از امسال کشت گیاه دارویی زیره سبز با ریزدانه کار انجام می‌شود.

وی افزود: در گذشته، بذرپاشی این گیاه با دست انجام می‌شد، اما کاشت گیاه با این دستگاه کمک زیادی به سرسبزی مزرعه می‌کند و از سوی دیگر میزان بذر کمتری مصرف می‌شود.

وی با بیان اینکه در استان ۴۲۳ نوع گیاه دارویی تولید می‌شود، افزود: تولید گیاهان دارویی در استان در عرصه‌های منابع طبیعی و در مزارع است.

وی بیان کرد: خراسان شمالی رتبه سوم در تولید زعفران، رتبه چهارم در تولید زیره سبز و در مجموع رتبه هفتم تولید گیاهان دارویی را دارد و علاوه بر آن برای ورود زیره سیاه نیز ورود پیدا کرده‌ایم.

معاون سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: ۱۵.۷ درصد از زیره سبز کشور در استان تولید می‌شود و در مجموع ۴۶۰۰ نفر بهره‌بردار گیاه دارویی در استان وجود دارد.

همچنین ۸۷ هزار و ۵۰۰ هکتار عرصه طبیعی زیر پوشش گیاهان دارویی باریجه، کتیرا، زرشک، آنغوزه، گون و ... است و در ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع استان نیز گیاه دارویی کشت می‌شود.