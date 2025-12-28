شرکت های تحت حمایت پارک علم و فناوری کرمانشاه در چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی، دامپروری و طیور، صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته سلیمانیه شرکت کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ۷ شرکت تحت حمایت پارک علم و فناوری کرمانشاه با قابلیت صادراتی، ضمن حضور در چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی، دامپروری و طیور، صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته سلیمانیه، آخرین دستاورد‌های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.

فناوران کاشت زاگرس، تولید کننده تجهیزات گلخانه‌ای، بیستون زیست فناور، فعال در زمینه تکثیر گیاهچه سالم از طریق کشت بافت، کشت و صنعت سالم فرآور باختر، تولید کننده بذر اصلاح شده یولاف، ارمغان برزین بهار، تولید کننده زهر زنبور عسل به روش شوک فرکانسی، زانا پژوهش رایا، تولید کننده پرلیت جهت مصارف کشاورزی، مدیریت مکانی فضا کاو، ارائه دهنده محصولات و خدمات فضاپایه و هواپایه و هنر گرافیک آویر، فعال در زمینه طراحی سامانه صادرات محتوی دیجیتال، در این نمایشگاه حضور پیدا کردند.

این نمایشگاه آذر ماه سال جاری در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق برگزار شد.