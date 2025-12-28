سرپرست فرمانداری بهارستان از تقویت زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان با بهره‌برداری از چندین سایت جدید BTS در یک ماه اخیر خبر داد و گفت: این اقدام با هدف افزایش کیفیت آنتن‌دهی، بهبود سرعت اینترنت و پایداری تماس‌های تلفن همراه در مناطق مختلف بهارستان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی با اشاره به فعال شدن سایت‌های جدید در نسیم‌شهر و صالحیه اعلام کرد: تمامی دکل‌ها و سایت‌های مخابراتی طراحی‌شده در شهرستان تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسیده‌اند و تنها یک سایت در محله امام خمینی (خیرآباد) در مراحل نهایی راه‌اندازی قرار دارد.



وی افزود: طراحی شبکه به‌گونه‌ای است که با توزیع مناسب دکل‌ها، کیفیت آنتن‌دهی، سرعت اینترنت و پایداری تماس‌ها بهبود یافته و از اختلال و ازدحام شبکه جلوگیری شود.