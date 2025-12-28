پیکر فرماندار شهرستان مراغه با حضور مسئولان استانی، شهرستانی و اقشار مختلف مردم در مراغه تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،امین امینیان ظهر روز شنبه بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت و پیکر وی از محل فرمانداری مراغه تا میدان شهدای طلوع فجر تشییع و پس از اقامه نماز به امامت حجت الاسلام و المسلمین جواد حاجی زاده برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل می‌شود.

آیین خاکسپاری پیکر فرماندار مراغه فردا در هریس برگزار خواهد شد.

گفتنی است امینیان قبلا فرمانداری شهرستان‌های هشترود و خدآفرین را بر عهده داشت.

امینیان متولد سال ۱۳۴۹ در هریس دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی بود و عضویت در شورای اسلامی شهر هریس، عضویت در هیات موسس دانشگاه پیام نور هریس، عضویت در شورای اجرایی و هماهنگی انجمن اسلامی معلمان آذربایجان شرقی از جمله سوابق کاری وی بود.