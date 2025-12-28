پخش زنده
بسته خبری امروز استان قزوین از آغاز به کار دفتر صندوق ضمانت صادرات تا پرتاب سه ماهواره ایرانی و برگزاری مراسم ۹ دی، ادامه ثبتنام پرسش مهر و موفقیت تیم تنیس روی میز کارگران را دربر میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در استان آغاز به کار کرد.
اقدامی که به گفته مسئولان، فصل تازهای در همکاریهای اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواهد بود.
حمایت از مددجویان با خدمات گازرسانی و وسایل گرمایشی استاندارد
شرکت گاز، کمیته امداد و بهزیستی استان برای لولهکشی گاز منازل و تعویض بخاریهای فرسوده مددجویان تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا
سه ماهواره بومی پایا، ظفرِ ۲ و نمونه ارتقایافته کوثر، امروز در مدار قرار میگیرند.
دستاوردی که ایران را در جمع ۱۰ کشور صاحب فناوری پیشرفته ماهواره قرار میدهد و گامی تازه برای توسعه علمی و اقتصادی کشور است.
این پرتاب از پایگاه فضایی روسیه در ارتفاع حدود ۵۰۰ کیلومتری انجام میشود.
دعوت از مردم برای حضور در مراسم حماسه ۹ دی
مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در قزوین برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین اعلام کرد: زمان برگزاری این مراسم روز سهشنبه ساعت ۱۰ صبح در میدان میرعماد، بوستان درب کوشک خواهد بود.
سردار رفیعی آتانی، فرمانده سپاه استان سخنران این مراسم است.
۱۵ دی آخرین فرصت ثبت نام در پرسش مهر ریاست جمهوری
ثبتنام پرسش مهر ریاست جمهوری تا ۱۵ دی ادامه دارد.
دانشآموزان میتوانند با مراجعه به سایت دانش آموزی my.medu.ir و ورود به بخش «نورینو»، مراحل ثبتنام خود را تکمیل کنند.
محور پرسش مهر امسال «پرهیز از اسراف» است.
راه یابی تیم قزوین به مرحله نهایی تنیس روی میز کارگران کشور
تیم قزوین به مرحله نهایی لیگ برتر تنیس روی میز کارگران کشور راه یافت.
این مسابقات با شرکت ۹ تیم به میزبانی قزوین برگزار شد.