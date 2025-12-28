به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

پارما ۱ - ۰ فیورنتینا

تورینو ۱ - ۲ کالیاری

لچه ۰ - ۳ کومو

اودینزه ۱ - ۱ لاتسیو

پیزا ۰ - ۲ یوونتوس (گل‌ها: پیر کالولو در دقیقه ۷۳ و کنان ییلدیز ۲ + ۹۰)

* برنامه - یک شنبه ۷ دی:

میلان - ورونا

کرمونزه - ناپولی

بولونیا - ساسولو

آتالانتا - اینتر

رم - جنوآ

- در جدول سری آ تیم اینتر با ۳۳ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های میلان و یوونتوس با ۳۲ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم‌های ناپولی با ۳۱ و رم با ۳۰ امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار دارند.