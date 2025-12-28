پخش زنده
هفته هفدهم فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی یوونتوس آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
پارما ۱ - ۰ فیورنتینا
تورینو ۱ - ۲ کالیاری
لچه ۰ - ۳ کومو
اودینزه ۱ - ۱ لاتسیو
پیزا ۰ - ۲ یوونتوس (گلها: پیر کالولو در دقیقه ۷۳ و کنان ییلدیز ۲ + ۹۰)
* برنامه - یک شنبه ۷ دی:
میلان - ورونا
کرمونزه - ناپولی
بولونیا - ساسولو
آتالانتا - اینتر
رم - جنوآ
- در جدول سری آ تیم اینتر با ۳۳ امتیاز صدرنشین است و تیمهای میلان و یوونتوس با ۳۲ امتیاز دوم و سوم هستند و تیمهای ناپولی با ۳۱ و رم با ۳۰ امتیاز در ردههای چهارم و پنجم قرار دارند.