با موافقت مجلس شورای اسلامی طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی با اجرای آزمایشی این طرح به مدت ۵ سال پس از لازم الاجرا شدن آن با ۲۰۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

متن اصلاح شده پس از تصویب پیشنهاد ارائه شده توسط محمدرضا صباغیان به شرح زیر است:

مدت زمان آزمایشی قانون فوق مشتمل بر ۲۷ ماده در جلسه مورخ ۱۱/۸/۱۴۰۴ کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و مدت اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می‌گردد.

درادامه، رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی متن گزارش کمیسیون متبوع خود را به شرح زیر قرائت کرد:

طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تامین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً با اصلاحاتی در عنوان و متن جلسه مورخه ۱۱/۸/۱۴۰۴ تصویب شد. اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۶۷ قانون آیین‌نامه داخلی برای تصویب مدت اجرایی آزمایشی تقدیم شورای اسلامی می‌گردد. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این پیشنهاد در کمیسیون رسیدگی شد و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های اجرایی همه حضور داشتند و متن مشاهده شده در ۲۷ ماده در کمیسیون تصویب شد و با مدت اجرایی آزمایشی ۵ ساله موافقت گردید و بنابراین این مواد تقدیم هیئت مجلس شورای اسلامی شد.

گفتنی است طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و دارای ۲۷ ماده می‌باشد.