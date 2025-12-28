به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حامد اصیلی دادستان عمومی و انقلاب فومن در نشست با خبرنگاران، همراهی رسانه‌ها با مسئولان را برای رفع مشکلات بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: خبرنگاران می‌توانند با نقد‌های سازنده خود در توسعه شهرک‌های صنعتی برای ایجاد اشتغال پایدار، ساماندهی فاضلاب شهری، مشکلات زیست محیطی، جمع آوری سد معبر، تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام و حل دیگر مشکلات شهرستان کمک کنند.

وی در خصوص تاثیر نقد‌های منصفانه خاطرنشان کرد: نقد‌های رسانه‌ای باید با دقت درک درست از شرایط و توجه دقیق به ظرفیت‌های موجود باشد، زیرا بزرگنمایی یک موضوع کوچک می‌تواند حاشیه ساز باشد و بر مشکلات بیفزاید.