پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب فومن در نشست با خبرنگاران گفت: موضوع پسماند از نگرانیهای مهم مردم فومن است و جا دارد که مسئولان شهرستان برای ساماندهی زبالهها تلاش بیشتری داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حامد اصیلی دادستان عمومی و انقلاب فومن در نشست با خبرنگاران، همراهی رسانهها با مسئولان را برای رفع مشکلات بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: خبرنگاران میتوانند با نقدهای سازنده خود در توسعه شهرکهای صنعتی برای ایجاد اشتغال پایدار، ساماندهی فاضلاب شهری، مشکلات زیست محیطی، جمع آوری سد معبر، تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام و حل دیگر مشکلات شهرستان کمک کنند.
وی در خصوص تاثیر نقدهای منصفانه خاطرنشان کرد: نقدهای رسانهای باید با دقت درک درست از شرایط و توجه دقیق به ظرفیتهای موجود باشد، زیرا بزرگنمایی یک موضوع کوچک میتواند حاشیه ساز باشد و بر مشکلات بیفزاید.