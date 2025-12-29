با فعالیت نخستین خانه صنایع دستی استان سمنان در خیرآباد ، مردم این روستا در کارگاه های هنرهای دستی مشغول به کار شده اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سمانه سلطانی پور معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت : خانه صنایع دستی روستای خیرآباد در دو بخش نمایشگاهی و فروشگاهی در ۸ رشته از جمله نمدمالی، چرم، سفال، سرامیک فعالیت دارد و ظرفیت اشتغال همه مردم روستا را فراهم کرده است .

وی افزود : تبدیل روستای خیرآباد سمنان به روستای ملی صنایع دستی از اهداف آینده است.

امین کجوری از هنرمندان صنایع دستی در این کارگاه هنری در روستای خیرآباد ضمن آموزش به هنرجویان ،۳۵۰ نوع محصول با ۶۰۰ مدل تنوع را تولید می‌کند. محصولات این هنرمند علاوه بر بازار‌های داخلی به کشور‌های ترکیه، عراق و ارمنستان هم صادر می‌شود.

این هنرمند با رویکرد تولید و اشتغال سالانه بیش از ۶۰ هزار قطعه انواع سفال وسرامیک را تولید و برای ۲۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۰۰ نفر غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است.