افزایش تورم و ورشکستگی شرکتها در آمریکا که نتیجه سیاستهای تعرفهای ترامپ بوده، در رسانهها و افکار عمومی آمریکا بازتاب منفی زیادی داشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ براساس آمارهای رسمی در سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم ۷۱۷ شرکت آمریکایی کاملا ورشکسته شدهاند، رقمی که دستکم در ۱۵ سال گذشته بی سابقه است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در این باره نوشت: شرکتها تورم و نرخ بهره را از علل چالشهای مالی خود میدانند وهمینطور سیاستهای تجاری دولت ترامپ که زنجیرههای تأمین را مختل کرده و هزینهها را افزایش داده است. در این میان، موجی از «ورشکستگیهای کلان» یا پروندههای ورشکستگی شرکتهایی با بیش از یک میلیارد دلار دارایی، در نیمه اول سال ۲۰۲۵ به چشم میخورد.
تراویس ویلیامز فعال رسانهای نیز در این باره معتقد است: کسب وکارهای آمریکایی با سرعتی سرسام آور در حال ورشکستگی هستند و در این میان سرعت ورشکستگی شرکتهای بزرگ هم بسیار نگران کننده است. دلیل اصلی آن هم یک چیز است؛ اینکه برخلاف ادعاها، اقتصاد آمریکا اصلا خوب عمل نمیکند.
این در شرایطی است که هنوز آثار منفی ۴۳ روز تعطیلی دولت فدرال، از زندگی بخش وسیعی از مردم آمریکا برطرف نشده و همزمان سیاستهای تعرفهای ترامپ هم باعث افزایش هزینههای زندگی مردم این کشور شده است.
سیسیل والکر کارشناس اقتصادی در تحلیل این شرایط گفت: بیشتر آمریکاییها برای مواقعی که اوضاعشان خراب میشود، چیزی را از دست میدهند یا در آمدشان کم میشود، هیچ پسانداز و پول اضافی ندارند و هر آنچه به دست میآورند مصرف میکنند، در یک چنین شرایطی شمار زیادی از مردم آمریکا حدود یک ماه و نیم هیچ حقوقی دریافت نکردند و شرایطی بسیار وحشتناک را تجربه کردهاند آن هم در وضعیتی که هزینههای زندگی و قیمتها خیلی افزایش پیدا کرده است.