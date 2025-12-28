خوشه مسقطی لاری؛ الگوی ملی توسعه خوشهای در کشور
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: رویکرد خوشهای ابزار مؤثر ارتقای صنایع کوچک و متوسط است.
عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، حمایت هدفمند از ایجاد، توسعه و توانمندسازی خوشههای صنعتی را از مأموریتهای راهبردی این شرکت عنوان کرد و گفت: رویکرد توسعه خوشهای، یکی از اثربخشترین ابزارها برای ارتقای توان رقابتی صنایع کوچک و متوسط، ایجاد همافزایی میان واحدهای همگن، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش سهم محصولات بومی در بازارهای داخلی و بینالمللی است.
او با تأکید بر نقش کار شبکهای و خوشهای در تحقق توسعه پایدار صنعتی افزود: تجربه خوشه مسقطی لاری بهخوبی نشان میدهد که انسجام، اعتماد متقابل و همکاری سازمانیافته میان تولیدکنندگان، شرط اصلی ارتقای کیفیت، کاهش هزینهها و حضور مؤثر در بازارهای هدف است. این خوشه طی سه سال اجرای برنامه توسعه خوشهای، با برنامهریزی منسجم و بهرهگیری از حمایتهای نهادی، مسیر رشد و بلوغ صنعتی را با موفقیت طی کرده است.
برنهاد با اشاره به اقدامات انجامشده در این خوشه تصریح کرد: در قالب برنامههای حمایتی توسعه خوشهای و با پشتیبانی شرکت شهرکهای صنعتی فارس، بیش از ۱۰ دوره آموزشی و توانمندسازی تخصصی در حوزههای فنی، مدیریتی و صادراتی برگزار شده، تورهای صنعتی و آموزشی متعددی اجرا و فعالان خوشه به نمایشگاههای بینالمللی صنایع غذایی در دبی، استانبول، تهران و مشهد اعزام شدهاند که این اقدامات نقش مؤثری در توسعه بازار و ارتقای جایگاه برند مسقطی لاری داشته است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، جهتگیری صادراتمحور خوشه مسقطی لاری را از دستاوردهای شاخص این برنامه دانست و گفت: تشکیل شرکت تعاونی مسقطیسازان لار، اخذ کد گمرکی اختصاصی برای محصول مسقطی لاری و ساماندهی فعالیتهای صادراتی، بستر ورود منسجمتر و هدفمندتر این محصول بومی به بازارهای جهانی را فراهم کرده است.
او ارتقای سطح کیفی محصولات را از دیگر نتایج اجرای برنامه توسعه خوشهای برشمرد و افزود: تدوین پیشنویس استاندارد ملی مسقطی لاری، بهبود فرآیندهای تولید، تنوعبخشی به طعم و بستهبندی و اقدامات هدفمند در حوزه برندسازی، نقش تعیینکنندهای در انتخاب این خوشه بهعنوان خوشه برتر کشور داشته است.
برنهاد با اشاره به دستاوردهای توسعه خوشهای در سطح استان خاطرنشان کرد: تاکنون و با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی فارس و در چارچوب برنامههای حمایتی توسعه خوشهای، خوشههای گلاب و عرقیات گیاهی میمند فارس، سنگ شمال استان، ترشیجات، شوریجات و رب گوجهفرنگی، فرش دستباف، خرما و گیاهان دارویی به مرحله توسعهیافتگی رسیدهاند و خوشه مسقطی لاری نیز در آستانه ورود به این مرحله قرار دارد. همچنین خوشه سنگ نیریز در حال اجرا بوده و مراحل توسعه آن با جدیت در حال پیگیری است.
او افزود: با توجه به ظرفیتهای صنعتی، معدنی و فناورانه استان فارس، راهاندازی خوشههای جدید از جمله خوشه سازندگان تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین خوشه سازههای فولادی در دستور کار شرکت شهرکهای صنعتی فارس قرار دارد که میتواند نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش، ارتقای توان ساخت داخل و تقویت جایگاه صنعتی استان ایفا کند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس، تأسیس مرکز نوآوری خوشه مسقطی لاری را اقدامی راهبردی و آیندهنگر دانست و گفت: این مرکز با تمرکز بر تحقیق و توسعه، نوآوری در فرمولاسیون و فرآیند تولید، ارتقای کیفیت محصول، بهرهگیری از فناوریهای نوین، توسعه بستهبندیهای نوآورانه و تقویت برند، نقش کلیدی در پایداری رقابتپذیری و توسعه بلندمدت خوشه مسقطی لاری ایفا خواهد کرد.
او تأکید کرد: مرکز نوآوری خوشه مسقطی لاری میتواند بهعنوان حلقه اتصال میان تجربه سنتی تولیدکنندگان، دانش دانشگاهی و ظرفیتهای فناورانه، بستر تبدیل ایدههای نو به محصولات رقابتپذیر و صادراتمحور را فراهم سازد.