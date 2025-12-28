رویداد استانی " اردبیل ایران – انگوت اردبیل " فرصتی که رسانه ی استانی برای نشان دادن ظرفیت ها و توانمندی های شهرستان انگوت و پیگیریِ مشکلات موجود؛ و برای ساختن آینده‌ای روشن در این منطقه فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل رویداد استانی " اردبیل ایران – انگوت اردبیل "، به مدت یک هفته از قاب شبکه سبلان و صدای رادیو اردبیل پخش شد.

