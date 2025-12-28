به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بسته مهربانوی این هفته به ماما مریم، مهربانوی از روستای بام اختصاص دارد که بیش از دو هزار تولد را همراهی کرده. او پیش از هر زایمان، با قرائت قرآن، آرامش را به مادران هدیه داده است.

او که خود صاحب ۹ فرزند دختر و پسر است، از دشواری‌های روزگاری می‌گوید که امکانات بهداشتی کافی و امکان انتقال زنان باردار به مراکز درمانی فراهم نبود؛ در نتیجه به ناچار، او و امثال او وارد این عرصه شدند تا لبخند را به لب پدر و مادر‌های چشم انتظار بنشانند.

