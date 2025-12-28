پخش زنده
امروز: -
ماما مریم بانویی که در بیش از ۵۰ سال فعالیت تجربی خود، در آوردن بیش از دو هزار نوزاد به دنیا، به والدین آنان کمک کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بسته مهربانوی این هفته به ماما مریم، مهربانوی از روستای بام اختصاص دارد که بیش از دو هزار تولد را همراهی کرده. او پیش از هر زایمان، با قرائت قرآن، آرامش را به مادران هدیه داده است.
او که خود صاحب ۹ فرزند دختر و پسر است، از دشواریهای روزگاری میگوید که امکانات بهداشتی کافی و امکان انتقال زنان باردار به مراکز درمانی فراهم نبود؛ در نتیجه به ناچار، او و امثال او وارد این عرصه شدند تا لبخند را به لب پدر و مادرهای چشم انتظار بنشانند.
او میگوید پیش از هر زایمان، با قرائت قرآن، آرامش را به مادران هدیه میدهم.