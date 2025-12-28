مانع اصلی سفارشگذاری؛ عملنکردن کشتی سازان به تعهدات
نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور گفت: عملنکردن برخی کشتیسازان به تعهدات، مانع سفارشگذاری شده است.
آقای علی عبدالعلی زاده در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
با رد چالش تامین مالی در روند کشتی سازی؛ گفت: تولیدکنندگان کشتی (مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران، شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) و دیگر فعالان این صنعت) در عمل به تعهداتشان موفق نبودهاند و مصرف کننده که شرکتهای کشتی رانی هستند به سراغ این تولیدکنندگان نمیروند.
وی ادامه داد: در یکسال گذشته با کشتی سازان بزرگ کشور با مصرف کنندگان شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکشها جلساتی برگزار شده و به تفاهماتی رسیدهایم.
عبدالعلی زاده اضافه کرد: در جهت همین نشستها و تفاهم ها، مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران توانسته در یکسال گذشته ۳ کشتی غول پیکر را تعمیر و بازسازی اساسی کند به نحوی که رضایت کارفرمایان را در پی داشته است.
وی همچنین با اشاره به ساخت ۲ نفتکش ۱۱۳ هزار تنی برای ونزوئلا از سوی شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) و تحویل به موقع آن گفت: امیدواریم در ادامه همان قرارداد ۲ فروند دیگر نیز ساخته و تحویل شود.
نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور با بیان اینکه هم اکنون فرایند ساخت منظم شده و با مدیریت پایدار در یاردهای خصوصی و دولتی رسیده افزود: با کمک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ۹۷ یارد کلی سواحل ایران شناسایی شده و در حال ساماندهی است تا به خوشههای صنعتی تبدیل کنیم و در حال انجام مذاکرات سفارشهای بزرگ برای ساخت کشتیهای اقیانوس پیما هستیم.
وی گفت: برای ۲ فروند کشتی اقیانوس پیما قرارداد نخست خوشبختانه تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی گرفتهایم وامیدواریم به زودی ساخت آغاز شود.
گفتنی است؛ در حالی که آقای عبدالعلی زاده زمان برگزاری جلسه بعدی شورای عالی صنایع دریایی را اواخر آذر ماه اعلام کرده بود، اما این جلسه برگزار نشد.