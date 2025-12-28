\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u061b \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062a \u0642\u0631\u0622\u0646 \u0628\u062f\u0633\u062a \u067e\u06cc\u0631\u0645\u0631\u062f \u06f7\u06f5 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0634\u0631\u06cc\u0641 \u0622\u0628\u0627\u062f \u0627\u0628\u0647\u0631\u06cc \u060c \u0627\u0648\u00a0 \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0628\u0627 \u0642\u0644\u0645 \u0648 \u0645\u0631\u06a9\u0628 \u06f2 \u0628\u0627\u0631 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0646\u06af\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0