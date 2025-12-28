به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان باحضور اعضاء برای برسی سه محور مهم فرهنگی شامل، بزرگداشت حماسه ۹ دی، برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم اعتکاف و ۱۳ رجب سالروز میلاد ب حضرت علی (ع) برگزار شد.

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان باشت در این جلسه ماه مبارک رجب، را آغاز سلوک معنوی مؤمنان دانست و بر اهمیت بهره‌گیری از فیوضات معنوی این ماه به‌ویژه روزه‌داری و اعتکاف تأکید کرد.

حجت الاسلام گنجه‌ای اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای تربیت معنوی به‌خصوص نسل نوجوان و جوان دانست و از رشد چشمگیر استقبال مردم و دانش‌آموزان از این سنت عبادی در سال‌های اخیر تقدیر کرد و گفت: ضروری است با پیش بینی‌های لازم زمینه برگزاری هر چه باشکوهتر برگزار کردن آئین اعتکاف با حضور افشار مختلف مردمی بویژه جوانان در شهرستان فراهم شود.

برازنده فرماندار شهرستان باشت هم در این جلسه با اشاره به سالروز میلاد امام اول شیعیان حضرت علی (ع) و روز پدر گفت: این ایام فرصتی است تا با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری سیره عملی و روش زندگانی آن حضرت برای مردم بویژه جوانان تبیین شود.

سرهنگ شریفی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان باشت دراین جلسه گفت: نیرو‌های نظامی و انتظامی بصورت شبانه روزی همه تلاش خود را برای برقراری حفظ ونظم وامنیت درجامعه انجام میدهند.