در مراسمی، امیر سرتیپ دوم ستاد رضا نذری به عنوان فرمانده جدید قرارگاه عملیاتی لشکر ۵۸ تکاورذوالفقار معرفی و از زحمات امیر سرتیپ دوم ستاد بهادر خواجه وند فرمانده سابق این قرارگاه قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، امیر سرتیپ کریم چِشَک، معاون اجرایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در این مراسم دفاع را مأموریت الهی و قانونی ارتش دانست و بر نقش آموزههای دینی، ولایتمداری و توانمندیهای بومی در اقتدار نیروهای مسلح تأکید کرد.
چشک، تحقق امنیت همهجانبه، عزت و اقتدارآفرینی را از دستاوردهای اندیشه دفاعی دانست و گفت: امروز خسارات وارده به رژیم صهیونیستی آرامش آنان را برهم زده و این افتخار بزرگی برای ملت ایران است.
چشک با اشاره به فعالیت ۲۳ هزار حافظ کل قرآن و مدارس حفظ قرآن در نیروی زمینی ارتش، تقویت بنیه بصیرتی و معنوی و کادرسازی را از برنامههای مهم ارتش دانست و گفت: ارتش اسلام و انقلابی در طول ۴۷ سال با صبر، پایداری، ایمان، بصیرت، نظم و ولایتمداری مسیر خود را پیموده است.
حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولیفقیه در استان سمنان در این مراسم با اشاره به دعای ۲۷ صحیفه سجادیه امام سجاد علیهالسلام، نیروهای مسلح را پشتوانه نظام اسلامی و رهبر انقلاب عنوان کرد.
وی با استناد به نامه ۵۳ نهجالبلاغه، نیروهای مسلح را یکی از ارکان اصلی نظامهای حکومتی معرفی کرد و گفت: مردم به ایثارگری و فداکاری لشکریان خدا افتخار میکنند و قوام جامعه وابسته به قوام نیروهای مسلح است.
مطیعی همچنین با اشاره به حدیث قدسی امام رضا علیهالسلام، ولایت اهل بیت را دژ محکم دانست و تأکید کرد اطاعت از خدا، رسول و اهل بیت موجب در امان ماندن از عذاب الهی است.
احمد عجم نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور و بهبود وضعیت معیشتی نیروهای مسلح و بازنشستگان تأکید کرد.
عجم گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه کشور تقویت بنیه دفاعی کشور و تقویت معیشت نیروهای مسلح هدفگذاریهایی صورت گرفته که یکی از مهمترین آنها تأمین مسکن برای نیروهای مسلح بهویژه در فراجا و ارتش است.