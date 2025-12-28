به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: بیشترین کالای قاچاق کشف شده از نظر ارزش به ترتیب گازوئیل، برنج خارجی و دام بوده است.

محمدرضا دبیری افزود: در آذرماه، هزار و ۳۲۰ کیلوگرم آرد خارج از شبکه توزیع به ارزش یک میلیارد و ۲۰ میلیون ریال و ۱۵۸ تن برنج خارجی به ارزش ۲۰۱ میلیارد ریال در قالب عرضه خارج از شبکه و احتکار، در سراسر استان کشف شده است.

وی گفت: همچنین ۱۷۷ راس انواع دام سبک و سنگین بدون مجوز حمل و انتقال و توزیع در شبکه، به ارزش ۴۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال کشف شد.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی ادامه داد: ۱۶ هزار و ۶۲۵ کیلوگرم سموم و کود شیمیایی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۳۶۴ میلیون ریال و ۱۵۴ هزار و ۱۴۵ قلم داروی دامی به ارزش دو میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال به عنوان قاچاق اقلام خارجی و توزیع خارج از شبکه مجاز، کشف شده است.

دبیری ادامه داد: این بازه زمانی، ۲۴ هزار و ۲۱ قلم داروی انسانی به ارزش ۱۸ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال تحت عنوان داروی خارجی قاچاق و توزیع خارج از شبکه مجاز، کشف شده است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی بیان داشت: دو هزار و ۵۶۳ لیتر بنزین به ارزش یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال، ۶۰۰ لیتر نفت سفید به ارزش ۳۶۰ میلیون ریال و ۳۷۶ هزار و ۴۰ لیتر نفت گاز (گازوئیل) به ارزش ۳۰۶ میلیارد و ۷۱۷ میلیون ریال سوخت قاچاق و خارج از شبکه رسمی توزیع، کشف شده است.

دبیری گفت: در آذر و آبان ماه مجوز شماری از ناوگان حمل و نقل درون شهری که بیش از مجوز‌های قانونی برای برخی شهر‌های استان صادر شده بود، لغو و برداشت سوخت غیرمجازی که به واسطه مجوز‌های فاقد وجاهت قانونی، برداشت شده بود، به عنوان سوخت قاچاق شناسایی شد.

وی تاکید کرد: میزان سوخت خارج شده از شبکه، توسط ناوگان یاد شده به عنوان سوخت قاچاق، شناسایی و علیه عاملان این اقدام، پرونده تعزیراتی تشکیل شد و بر این اساس در این ماه، میزان کشف سوخت قاچاق با افزایش همراه بوده است.

براساس اعلام کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، ۱۴۲ هزار و ۸۵۶ لیتر سوخت قاچاق با ارزش قیمت یارانه‌ای بیش از ۴۴ میلیارد ریال در آبان ماه در خراسان رضوی کشف شد.