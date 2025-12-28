«مثبت آموزش»، با نگاهی علمی و آموزشی به حوزه‌هایی، چون نجوم، فناوری فضایی، میزبان جمعی از کارشناسان و پژوهشگران است و همزمان، فیلم سینمایی «قلعه» نیز پس از دوبله، برای پخش از شبکه امید سیما آماده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مثبت آموزش» امروز با محوریت نجوم، تعقیب‌کننده نور خورشید و مسابقات علوم و فنون هسته‌ای، میزبان کارشناسان و پژوهشگران این حوزه خواهد بود.

در این برنامه زهرا حاجی‌علی و سجاد زین‌العابدین میزبان جمعی از کارشناسان، مدیران، استادان راهنما و دانش‌آموزان پژوهش‌سرا، کارشناسان نجوم و دانش‌آموزان نخبه پژوهشگر حوزه هوافضا و نجوم هستند. همچنین مسعود طائفی فیجانی، پژوهشگر حقوق و فناوری، نیز در این برنامه حضور دارد.

کاربرد ماهواره در نجوم، ماهواره‌های هدهد، پایا و کوثر، نقش فناوری فضایی در پژوهش‌های علمی، تعقیب‌کننده نور خورشید و مسابقات علوم و فنون هسته‌ای از جمله محور‌هایی است که در این قسمت از برنامه به آن پرداخته می‌شود؛ موضوعاتی که نشان‌دهنده پیوند آموزش مدرسه‌ای با علوم پیشرفته و پژوهش‌های نوین است.

برنامه «مثبت آموزش» امروز هفتم دی‌ماه ساعت ۱۶ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «قلعه»

فیلم سینمایی «قلعه» با گویندگی ۱۸ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.

این سینمایی در گونه درام و کمدی محصول هند در سال ۲۰۱۴ قرار است از شبکه امید سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی لادن سلطان پناه و صدابردار آن مهدی پاینده است.

شیلا آژیر، نسرین اسنجانی، آزاده اکبری، رضا الماسی، محمد بهاریان، ارسلان جولایی، مریم رادپور، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه بهرامی، مریم شاهرودی، پریا شفیعیان، فاطمه صبا، نغمه عزیزی پور، پویا فهیمی، ملیکا ملک نیا، نیما نکویی فرد، حسین نورعلی و لادن سلطان پناه صداپیشه‌های این اثر بوده‌اند.

این فیلم درباره پسری یازده ساله است که پس از فوت پدرش مجبور به جابجایی به یک شهر کوچک شده، با چالش‌های ناشی از انطباق با محیط جدید، دوستی با همکلاسی‌ها و فشار‌های روانی مادرش رو‌به‌رو می‌شود و سفری به سوی بلوغ را آغاز می‌کند.

فیلم «قلعه» به شکل عاطفی و انسانی، تجربه‌ی اندوه کودکانه پس از فقدان پدر را بدون اغراق یا احساسات‌گرایی افراطی نشان می‌دهد.

روایت فیلم بر بلوغ عاطفی تدریجی شخصیت اصلی چینمای (پسر یازده ساله) تمرکز دارد و نشان می‌دهد که کودک چگونه از طریق کسب تجربه و حمایت‌های روحی و عاطفی دوستانه از سوی خانواده و اطرافیانش رشد می‌کند.

رابطه‌ مادر و پسر در این فیلم، مبتنی بر درک، حمایت و احترام متقابل است و تصویری مثبت از مادر و پسری ارائه می‌دهد که می‌خواهند سوگ حاصل از فقدان مرد بزرگ زندگی شان را تاب آورند و به زندگی امیدوارانه و سازنده شان ادامه دهند.

قلعه در این فیلم، فقط یک مکان تاریخی نیست، بلکه نمادی از ذهن کودک، خاطرات، ترس‌ها و مسیر عبور از اندوه وی است.

فیلم، اهمیت دوستی، پذیرش تفاوت‌ها و ارتباط انسانی را در کاهش تنهایی و ترمیم روانی کودک برجسته می‌کند.

ریتم آرام ، طبیعت ساحلی و سکوت‌های معنادار در ساختار فیلم، به مخاطب فرصت همدلی و تأمل می‌دهد.

فیلم «قلعه»، بدون خشونت، محتوای آسیب‌زا یا پیام‌های منفی، اثری ایمن و آموزنده برای خانواده‌ها و نوجوانان است.