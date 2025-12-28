حمایت تغذیهای از هزار و ۹۳۷ کودک دچار سوءتغذیه در البرز
یکهزار و ۹۳۷ کودک دارای سوءتغذیه توسط مراکز و پایگاههای بهداشتی استان البرز شناسایی و تحت پوشش برنامه حمایتی قرار گرفتهاند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: بهمنظور اجرای برنامه مداخلهای بهبود وضعیت تغذیه کودکان ۵ تا ۵۹ ماهه که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال اجراست، یکهزار و ۹۳۷ کودک دارای سوءتغذیه توسط مراکز و پایگاههای بهداشتی استان البرز شناسایی و تحت پوشش این برنامه قرار گرفتهاند.
معصومه جودکی گفت: در چارچوب این برنامه و بهمنظور حمایت هدفمند از کودکان در معرض سوءتغذیه، حساب سرپرستان خانوار این کودکان از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شارژ شده است تا خانوادهها بتوانند متناسب با نیاز تغذیهای فرزندان خود نسبت به تأمین اقلام غذایی اقدام کنند.
وی افزود: این کودکان علاوه بر دریافت حمایت مالی متناسب با دهکهای درآمدی سرپرست خانوار، از خدمات مشاوره تخصصی تغذیه توسط کارشناسان واحدهای بهبود تغذیه مراکز بهداشت بهرهمند میشوند و روند رشد و بهبودی وضعیت تغذیهای آنان بهصورت مستمر پایش و رصد میشود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز با تأکید بر اهمیت مداخلات زودهنگام در پیشگیری از عوارض سوءتغذیه در کودکان تصریح کرد: اجرای این برنامه نقش مؤثری در ارتقای سلامت کودکان، بهبود شاخصهای رشد و کاهش پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت سوءتغذیه خواهد داشت و با جدیت در سطح استان ادامه مییابد