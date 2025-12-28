پخش زنده
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین از احداث پارکینگ اختصاصی موتورسیکلتها در خیابان مولوی واقع در کوچه تجارت دوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علیرضا زارعی بیان کرد: احداث پارکینگ ویژه موتورسیکلت با هدف ساماندهی پارک موتورسیکلتها در محدوده مراکز تجاری و خدماتی پرمخاطب به عنوان یک ضرورت ایجاد و به صورت رایگان مورد بهره برداری موتورسواران قرار گرفت.
وی از موتورسواران خواست برای امنیت موتورسیکلت خویش و پیشگیری از انسداد معابر و پارکهای غیرمجاز؛ با اطمینان خاطر و بدون پرداخت هزینه، اقدام به پارک موتورسیکلتهای خود در این پارکینگ کنند.