باند ۱۰ نفره حفاران غیرمجاز در شهرستان فریمان دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی گفت: با همکاری ماموران کلانتری قلندرآباد، فرماندهی انتظامی شهرستان فریمان و یگان حفاظت این اداره، اعضای این باند که اقدام به حفاری غیرمجاز درحوالی شهرقلندر آباد کرده بودند، دستگیر شدند.
سرهنگ سید علی باقری افزود: از متهمان آلات و ادوات حفاری شامل موتور برق، هیلتی، بیل و کلنگ، چراغ قوه، باروت و دیگر تجهیزات حفاری کشف و ضبط شد.
او گفت: متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به مرجع قضایی معرفی شدند.