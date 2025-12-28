به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حسین شمسایی گفت: با اجرای برنامه‌های هدفمند، سوخت‌رسانی به همه به‌ویژه مسافران و بخش‌های خدمات‌رسان بدون هیچ‌گونه محدودیتی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه شرکت ملی فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار به‌دلیل وسعت جغرافیایی به سه ناحیه تقسیم شده است،‌ ادامه داد: ناحیه مرکزی منطقه چابهار با ۲۱ جایگاه، ناحیه ایرانشهر با ۲۴ جایگاه و ناحیه نیکشهر با ۱۱ جایگاه فعالیت می‌کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار، ادامه داد: خودروهای نوپلاک، کُدینگ و خدمات‌رسان نظیر آب، برق و آموزش‌ و پرورش پس از ثبت در نواحی سه‌گانه شرکت، حواله دریافت کرده و به جایگاه‌های مشخص معرفی می‌شوند تا بدون مشکل سوخت‌گیری کنند.

شمسایی همچنین به نحوه مدیریت خودروهای که سهمیه آنها به پایان رسیده است،‌ اشاره کرد و گفت: این خودروها در پایان هر ماه به جایگاه‌هایی که از پیش برای این منظور تعیین شده‌اند مراجعه می‌کنند برای نمونه، جایگاه های زرآباد، "کنارک یک"، ترمینال (چابهار) و نگور (شهرستان دشتیاری) در این زمینه مشخص‌شده اند.

وی به توسعه سوخت پاک اشاره کرد و تاکید کرد: در ۲ سال گذشته فراخوان احداث ۲۱ جایگاه سی‌ان‌جی با تجهیزات یارانه‌ای در منطقه به مرحله اجرا درآمده و طرح تبدیل رایگان خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۴ به بالا و ناوگان عمومی شامل تاکسی‌ها و وانت‌بارها نیز در حال اجراست.