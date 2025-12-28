پخش زنده
امروز: -
هفته هجدهم فوتبال لیگ برتر انگلیس شنبه پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
ناتینگام فارست ۱ - ۲ منچسترسیتی (گلهای سیتی: تیانی ریندرز در دقیقه ۴۸ و رایان شرقی ۸۳)
آرسنال ۲ - ۱ برایتون (گلهای آرسنال: مارتین اودگارد در دقیقه ۱۴ و جورجینیو روتر - گل به خودی مدافع برایتون - ۵۲)
برنتفورد ۴ - ۱ بورنموث
برنلی ۰ - ۰ اورتون
لیورپول ۲ - ۱ وولورهمپتون (گلهای لیورپول: رایان خراونبرخ در دقیقه ۴۱ و فلوریان ویرتز ۴۲)
وستهام یونایتد ۰ - ۱ فولام
چلسی ۱ - ۲ آستون ویلا (گل چلسی: ژائو پدرو در دقیقه ۳۷)
برنامه - یکشنبه ۷ دی:
ساندرلند - لیدزیونایتد
کریستال پالاس - تاتنهام
در جدول، تیم آرسنال با ۴۲ امتیاز در صدر است و تیمهای منچسترسیتی با ۴۰، آستون ویلا با ۳۹، لیورپول با ۳۲ و چلسی با ۲۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.