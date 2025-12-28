­هیئتی از کتابداران و مسئولان کتابخانه‌های دانشگاه فنی «الفرات الاوسط» عراق از کتابخانه و موزه ملی ملک، موقوفه فرهنگی آستان قدس رضوی در تهران بازدید کرد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما هیئتی مشتمل بر بیش از ۲۰ نفر از دانشگاه الفرات الاوسط نجف به سرپرستی «ساهره عبدالصاحب»، در حاشیه بازدید از کتابخانه مرکزی و برخی از مراکز فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف تبادل تجربیات و توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی، میهمان کتابخانه و موزه ملی ملک شد.

این بازدید در راستای آشنایی با بخشی از گنجینه‌های فرهنگی، نسخ خطی ایران و ظرفیت‌های موجود در حوزه حفظ و اشاعه میراث مکتوب در کشور انجام شد.

اعضای این هیئت عراقی با حضور در تالار‌های مختلف کتابخانه و موزه ملی ملک همچون «خوشنویسی و نگارگری»، به تماشای گوشه‌ای از نفایس موجود در این موقوفه نشستند.

همچنین کتابداران و مسئولان کتابخانه‌های دانشگاه الفرات الاوسط، از دریچه بازدید از نمایشگاه داستانی «آقا تختی» که به تازگی در این موزه افتتاح شده است، با روایت پر فراز و نشیب زندگی جهان پهلوان غلامرضا تختی، کشتی‌گیر برجسته ایرانی آشنا شدند.

کتابخانه و موزه ملی ملک به‌عنوان یکی از ۶ کتابخانه بزرگ ایران در حوزه نسخه‌های خطی و همچنین نخستین موزه وقفی- خصوصی کشور که دارای آثار گوناگون تاریخی و هنری، از روزگاران باستان تا دوران معاصر است، همواره یکی از مقاصد مهم گردشگران داخلی و خارجی و اهل علم و هنر به‌شمار می‌آید.

در مجموع این بازدیدها، مسئولان حاضر در زمینه بهره‌گیری از پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی، توسعه خدمات کتابخانه‌ای دیجیتال، آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی، اشتراک منابع و برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، تبادل نظر و گفت‌و‌گو کردند.

گفتنی است، کتابخانه و موزه ملی ملک در سال ۱۳۱۶ شمسی، توسط حاج حسین آقا ملک، بزرگترین واقف معاصر ایران، وقف حرم مطهر حضرت رضا (ع) شده است و در حال حاضر همه‌روزه به‌جز روز‌های تعطیل رسمی، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰، به نشانی «تهران، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان سی‌تیر، خیابان یارجانی، خیابان ملل متحد (میدان مشق)»، پذیرای علاقه‌مندان است.