رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به چالش‌های هویتی در استان‌های مرزی گفت: ثبت‌نشدن مرگ‌ها و فروش شناسنامه افراد فوت‌شده به اتباع خارجی می‌تواند بنیان هویت ایرانی را خدشه‌دار کند. وی تأکید کرد که برنامه‌ای جامع برای احراز دقیق هویت و تعیین‌تکلیف افراد بدون شناسنامه در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ محمد جمالو با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف این سازمان، صیانت و پاسداری از هویت ایرانی است، گفت: در برخی مناطق مرزی، مسئله اصلی "تثبیت و تأیید هویت ایرانی" افراد است که در مواردی با ابهام و خدشه مواجه شده است.

وی افزود: به منظور حل این مسئله، برنامه‌های تحولی و مبتنی بر فناوری‌های هوشمند در دستور کارسازمان ثبت احوال گشور­قرار گرفته تا پس از احراز هویت، شناسنامه برای افراد واجد شرایط صادر شود.

­جمالودر توضیح­دلیل اصلی صادر نشدن شناسنامه برای برخی افراد در این مناطق گفت: دلیل اصلی­این است که هنوز ایرانی بودن آنها به‌صورت رسمی تأیید نشده است.

رئیس سازمان ثبت احوال ضمن اشاره به آسیب‌های عدم ثبت دقیق وقایع حیاتی افزود: در برخی مناطق مرزی با پدیده‌های نگران‌کننده‌ای مانند مرگ‌های پنهانی و ثبت‌نشده و فروش شناسنامه‌های افراد فوت‌شده به اتباع خارجی مواجه هستیم که تهدیدی جدی برای امنیت و انسجام هویت ملی محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: ما از سختی‌ها و مشکلات افراد بی‌شناسنامه آگاهیم، ولی مسئولیت پاسداری از هویت ملی ایجاب می‌کند که در صدور اسناد هویتی، نهایت دقت و اطمینان لحاظ شود.

جمالو در پایان با اشاره به اجرای برنامه تحولی در این زمینه افزود: فرآیند تعیین‌تکلیف وضعیت افراد بدون شناسنامه در دستور کار است.