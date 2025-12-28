پخش زنده
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به چالشهای هویتی در استانهای مرزی گفت: ثبتنشدن مرگها و فروش شناسنامه افراد فوتشده به اتباع خارجی میتواند بنیان هویت ایرانی را خدشهدار کند. وی تأکید کرد که برنامهای جامع برای احراز دقیق هویت و تعیینتکلیف افراد بدون شناسنامه در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ محمد جمالو با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف این سازمان، صیانت و پاسداری از هویت ایرانی است، گفت: در برخی مناطق مرزی، مسئله اصلی "تثبیت و تأیید هویت ایرانی" افراد است که در مواردی با ابهام و خدشه مواجه شده است.
وی افزود: به منظور حل این مسئله، برنامههای تحولی و مبتنی بر فناوریهای هوشمند در دستور کارسازمان ثبت احوال گشورقرار گرفته تا پس از احراز هویت، شناسنامه برای افراد واجد شرایط صادر شود.
جمالودر توضیحدلیل اصلی صادر نشدن شناسنامه برای برخی افراد در این مناطق گفت: دلیل اصلیاین است که هنوز ایرانی بودن آنها بهصورت رسمی تأیید نشده است.
رئیس سازمان ثبت احوال ضمن اشاره به آسیبهای عدم ثبت دقیق وقایع حیاتی افزود: در برخی مناطق مرزی با پدیدههای نگرانکنندهای مانند مرگهای پنهانی و ثبتنشده و فروش شناسنامههای افراد فوتشده به اتباع خارجی مواجه هستیم که تهدیدی جدی برای امنیت و انسجام هویت ملی محسوب میشود.
وی تأکید کرد: ما از سختیها و مشکلات افراد بیشناسنامه آگاهیم، ولی مسئولیت پاسداری از هویت ملی ایجاب میکند که در صدور اسناد هویتی، نهایت دقت و اطمینان لحاظ شود.
جمالو در پایان با اشاره به اجرای برنامه تحولی در این زمینه افزود: فرآیند تعیینتکلیف وضعیت افراد بدون شناسنامه در دستور کار است.