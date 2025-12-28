بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای جدید و با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، ضابطه اعتبار چک را تغییر داد؛ بر این اساس صدور و پشت‌نویسی هر برگ چک بدون ثبت در سامانه صیاد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تازه، متن الزام‌آور درج‌شده روی برگه‌های چک را اصلاح و تصریح کرد: صدور و پشت‌نویسی چک بدون ثبت در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است.

این بخشنامه خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی، پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران–ونزوئلا صادر شده و ناظر بر اصلاح «بند ۶-۶» ماده ۶ دستورالعمل حساب جاری و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک است؛ اصلاحی که به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسیده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، این تصمیم در پی رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اتخاذ شده است؛ رأیی که در آن، دعوای الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد، در مواردی که دارنده صرفاً چک فیزیکی را دریافت کرده، اما ثبت سیستمی انجام نشده، غیرقابل استماع تشخیص داده شده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چک برگشتی.

دیوان عالی کشور در این رأی تصریح کرده است که با توجه به بخش پایانی تبصره نخست ماده ۲۱ قانون صدور چک و درج الزام قانونی روی خود برگه چک، دارنده از ثبت‌نشدن چک آگاهی داشته و با این وصف، امکان الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد وجود ندارد.

بر همین مبنا، هیأت عالی بانک مرکزی به منظور انطباق کامل دستورالعمل‌های اجرایی با مفاد قانون صدور چک، متن قبلی درج‌شده روی چک‌ها را اصلاح و عبارت صریح «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» را جایگزین کرد. این مصوبه در پنجاهمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی، مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۴، به تصویب رسیده است.

بانک مرکزی در پایان این بخشنامه، از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواسته است ضمن اعمال فوری این اصلاح، ترتیبی اتخاذ کنند تا متن جدید در فرآیند صدور و تخصیص دسته‌چک‌ها بدون وقفه اجرایی شود.

این اقدام در ادامه سیاست‌های بانک مرکزی برای تقویت نقش سامانه صیاد، کاهش منازعات حقوقی مرتبط با چک و شفاف‌سازی تعهدات مالی در مبادلات غیرنقدی صورت گرفته است.