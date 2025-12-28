به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رضا شکاریان با اشاره به برگزاری جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست با حضور رئیس جمهور گفت: در این جلسه، قرق اختصاصی لنگر در شهرستان بام و صفی‌آباد و قرق اختصاصی ازوم در شهرستان جاجرم مصوب شد.

وی افزود: قرق اختصاصی لنگر با وسعت ۲۲ هزار هکتار، زیستگاه گونه‌های ارزشمندی همچون قوچ اوریال و پلنگ ایرانی است و قرق اختصاصی ازوم نیز با مساحت ۲۸ هزار هکتار، زیستگاه قوچ اوریال، کل و بز و پلنگ ایرانی به شمار می‌رود.

بر اساس مصوبه شورای‌عالی محیط زیست، این قرق‌ها به مدت ۷ سال به قرق‌دار واگذار می‌شوند و پس از پایان این دوره، تداوم فعالیت یا سلب امتیاز، منوط به ارزیابی عملکرد و شرایط حفاظتی خواهد بود.

طبق برنامه‌ریزی، سرشماری سالانه حیات‌وحش این مناطق هر سال در فصل پاییز برگزار می‌شود و نیرو‌های حفاظتی مستقر در این قرق‌ها نیز آموزش‌های تخصصی و لازم را دریافت خواهند کرد.

این مناطق از نظرجمعیت حیات‌وحش، قابلیت حفاظت و امکان بهره‌برداری پایدار، توسط اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی شناسایی و تعیین شده است.