مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از تصویب دو قرق اختصاصی «لنگر» و «ازوم» در شورایعالی حفاظت محیط زیست خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رضا شکاریان با اشاره به برگزاری جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست با حضور رئیس جمهور گفت: در این جلسه، قرق اختصاصی لنگر در شهرستان بام و صفیآباد و قرق اختصاصی ازوم در شهرستان جاجرم مصوب شد.
وی افزود: قرق اختصاصی لنگر با وسعت ۲۲ هزار هکتار، زیستگاه گونههای ارزشمندی همچون قوچ اوریال و پلنگ ایرانی است و قرق اختصاصی ازوم نیز با مساحت ۲۸ هزار هکتار، زیستگاه قوچ اوریال، کل و بز و پلنگ ایرانی به شمار میرود.
بر اساس مصوبه شورایعالی محیط زیست، این قرقها به مدت ۷ سال به قرقدار واگذار میشوند و پس از پایان این دوره، تداوم فعالیت یا سلب امتیاز، منوط به ارزیابی عملکرد و شرایط حفاظتی خواهد بود.
طبق برنامهریزی، سرشماری سالانه حیاتوحش این مناطق هر سال در فصل پاییز برگزار میشود و نیروهای حفاظتی مستقر در این قرقها نیز آموزشهای تخصصی و لازم را دریافت خواهند کرد.
این مناطق از نظرجمعیت حیاتوحش، قابلیت حفاظت و امکان بهرهبرداری پایدار، توسط ادارهکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی شناسایی و تعیین شده است.