نمایشگاه تُرنج با آثار نقاشی آزاده نقاشیان حقیقی و راضیه رستمی در گراش، پذیرای هنردوستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان گراش گفت: نمایشگاه تابلو‌های نقاشی آزاده نقاشیان حقیقی، هنرمند شیرازی، با محوریت نقاشی ایرانی و آثار راضیه رستمی، هنرمند اوزی، در سبک هایپر رئال و مدرن در گالری اُ در این شهرستان دایر است.

سجاد فتحی افزود: این نمایشگاه نقاشی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گراش و انجمن فیلم و عکس برگزار شده است.

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.