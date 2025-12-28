معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: سکوی «نوجوان کارآفرین» یک پلتفرم متمرکز و چندوجهی است که مدرسه را از یک محیط صرفاً آموزشی به کانونی مولد و کارآفرین تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با حضور علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای معاونان وزارتخانه از نسخه آزمایشی سکوی ملی نوجوان کارآفرین رونمایی شد.

سید مصطفی آذرکیش، افزود: سکوی «نوجوان کارآفرین» یک پلتفرم متمرکز و چندوجهی است که مدرسه را از یک محیط صرفاً آموزشی به کانونی مولد و کارآفرین تبدیل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که دانش‌آموزان می‌توانند مهارت‌ها، علایق و ایده‌های خود را در بستری واقعی، اما امن به محصول و خدمت قابل عرضه و دارای ارزش اقتصادی تبدیل کنند.

وی با اشاره به این که این سکو چرخه‌ای کامل از «ایده تا درآمد» را برای نخستین‌بار در نظام تعلیم و تربیت به‌صورت داده‌محور و تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش فراهم می‌کند، افزود: در این زیست‌بوم تربیتی و هوشمند، یادگیری از حالت نظری و حافظه‌محور خارج شده و به سمت یادگیری مبتنی بر پروژه، تجربه عملی و تولید واقعی سوق داده می‌شود؛ مسیری که هم‌زمان به ارتقای مهارت‌های کارآفرینانه، سواد مالی و هویت‌بخشی حرفه‌ای نوجوانان منجر خواهد شد.

آذرکیش با تأکید بر رویکرد «اقتصاد مدرسه» در سکوی نوجوان کارآفرین، تصریح کرد: این سکو امکان فعال‌سازی کسب و کار‌های خرد دانش‌آموزی، عرضه محصولات مدرسی و اجرای پروژه‌های درآمدزا را فراهم می‌کند و از این طریق، هم به خودگردانی نسبی مدارس کمک می‌کند و هم دانش‌آموزان را با مفاهیم واقعی خرید، فروش، تسهیم درآمد و انضباط مالی آشنا می‌سازد؛ آن هم در چارچوبی شفاف و قانون‌مند.

معاون آموزش متوسطه، عدالت آموزشی و رویکرد دولت چهاردهم در حل مسئله و کار گروهی را یکی از ارکان اصلی این سکو دانست و گفت: سکوی ملی نوجوان کارآفرین با ایجاد یک بازار ملی برابر، فرصت بروز خلاقیت و کسب درآمد را برای همه دانش‌آموزان، به‌ویژه نوجوانان مناطق کم‌برخوردار فراهم می‌کند و با شناسایی استعداد‌ها بر اساس فعالیت‌های عملی، زمینه تحقق هدایت تحصیلی هوشمند و انتخاب آگاهانه مسیر تحصیلی و شغلی را تقویت خواهد کرد.

وی با اشاره به پشتوانه‌های قانونی این طرح، خاطرنشان کرد: سکوی نوجوان کارآفرین در راستای اسناد بالادستی و احکام قانونی برنامه هفتم توسعه، از جمله بند «خ» ماده ۸۹، بند «ت» ماده ۶۶ و بند «ج» ماده ۱۰۷ طراحی و اجرا شده و گامی مهم در جهت تربیت نسل آینده، توسعه اقتصاد دیجیتال و آماده‌سازی نوجوانان برای ایفای نقش مؤثر در آینده ایران اسلامی به شمار می‌رود.