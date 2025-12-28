پخش زنده
یک خیر کاشانی با واگذاری امتیاز حج خود را به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به طرح بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی بقیهاللهالاعظم (عج) کاشان اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره سازمانهای مردمنهاد و خیران سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گفت: بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی بقیهالله الاعظم (عج) از طرحهای راهبردی درمانی در شمال استان اصفهان است که تکمیل آن میتواند بخش عمدهای از نیازهای درمانی مردم منطقه را پوشش دهد.
ناصر تحقیقی، افزود: تکمیل بیمارستان بقیهاللهالاعظم (عج) نیازمند بیش از ۳ همت اعتبار است و با توجه به حجم بالای منابع مالی مورد نیاز، تأمین این اعتبارات از سوی دولت بهتنهایی امکانپذیر نیست.
وی گفت: مشارکت مردمی در قالب پویش بقیهالله، یکی از راههای مؤثر برای تسریع در روند تکمیل این طرح ملی و پاسخگویی به نیازهای درمانی منطقه به شمار میرود.
رئیس اداره سازمانهای مردمنهاد و خیران سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان از همه مردم نیکاندیش و خیر دعوت کرد در مشارکت در ساخت این بیمارستان همکاری کنند.