پخش زنده
امروز: -
اجرای طرح مراقبت آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در خراسان جنوبی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور دامپزشکی استان گفت: طرح مراقبت آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در خراسان جنوبی آغاز شده و مطابق برنامه ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور، در واحدهای پرورشی و جمعیتهای در معرض خطر بهصورت هدفمند اجرا میشود.
زنگویی مطلق افزود: در چارچوب این طرح، مراکزی از جمله بازارچههای عرضه پرندگان زینتی و اهلی، واحدهای پرورش مرغ مادر، مرغ تخمگذار و بوقلمون، همچنین روستاهای در معرض خطر، مورد پایش و بررسی میدانی قرار خواهند گرفت.
به گفته وی بر اساس برنامهریزی انجامشده، در طول اجرای طرح تعداد ۷۸۰ نمونه سرمی و چهار هزار و ۱۸۰ آزمایش مولکولی از واحدها و کانونهای تحت مراقبت اخذ و در آزمایشگاههای مرجع دامپزشکی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
زنگویی مطلق افزود: هدف از اجرای این طرح، تقویت نظام پایش فعال، شناسایی بهموقع موارد مشکوک، افزایش سطح آمادگی شبکههای دامپزشکی شهرستانها و پیشگیری از بروز و گسترش احتمالی بیماری در جمعیت طیور استان است.
در پایان، نتایج طرح مورد بررسی و تحلیل تخصصی قرار گرفته و در برنامهریزیها و تصمیمسازیهای مرتبط با حوزه بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.